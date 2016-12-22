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У ликвидированных в Ингушетии боевиков нашли склад боеприпасов
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У ликвидированных в Ингушетии боевиков нашли склад боеприпасов
Общество, 17:32
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У ликвидированных в Ингушетии боевиков нашли склад боеприпасов

Сотрудники спецслужб обнаружили при разборе завалов дома, где скрывались боевики, склад боеприпасов и мастерскую по изготовлению взрывных устройств. Об этом говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

Дом, где скрывались преступники, находился в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии. Под завалами строения сотрудники спецслужб обнаружили подземный бункер, приспособленный для проживания. «Изъяты три гранатомета; два автомата, три пистолета и самодельная граната «хаттабка», заготовки для изготовления СВУ, взрывчатые вещества, патроны различного калибра, детонаторы, радиостанции», — сказано в сообщении.

В подвале также были обнаружены части самодельных взрывных устройств (СВУ) и готовые к применению бомбы. По данным НАК, это означает, что в подвале была мастерская по изготовлению СВУ.

Видео: Национальный антитеррористический комитет

Боевики были уничтожены 23 августа при «мощном взрыве» дома, в котором они укрывались. По данным НАК, перед началом активных действий спецназ заблокировал здание и потребовал от преступников сдать оружие и сдаться, но боевики отказались и открыли огонь.

В состав ликвидированной группы боевиков, по предварительным данным, входили главари и участники «малгобекской» банды, длительное время находившиеся в федеральном розыске. Как заявили в республиканском управлении ФСБ, боевики совершали нападения на сотрудников полиции и ФСБ.

Теги: боевики , Ингушетия , НАК
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