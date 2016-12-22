МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве на ГАЗе

МВД опубликовало видео задержания сотрудниками полиции подозреваемого в убийстве рабочих на заводе в Нижнем Новгороде. В результате атаки три человека погибли.

На видеозаписи видно, как несколько полицейских несут на руках раненого подозреваемого. Ранее в Следственном комитете сообщили, что при задержании атаковавший мужчина оказал полиции сопротивление, в результате чего был ранен.

Работник Горьковского автозавода (ГАЗ) напал на своих коллег с ножом 23 августа. В результате нападения погибли три человека, еще двое получили ранения, когда пытались остановить нападение.

Фотографии с места инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. В СК уточняли, что нападение было совершено на личной почве «из-за ревности». По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

