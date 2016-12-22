Испания выдала России обвиняемого в создании ОПГ

Испания экстрадировала россиянина Константина Коновченко, обвиняемого в создании преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью, хищением средств, приобретением оружия и боеприпасов, сообщает Генпрокуратура России.

По словам представителя ведомства, Коновченко с 2008 по 2014 год создал преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений. Участники группы похищали бюджетные средства, используя подложные документы о взыскании долга, и совершали операции по отмыванию денег через подконтрольные фирмы. Также они приобретали, передавали и хранили взрывчатку, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Выданный России в среду, 23 августа, Коновченко был объявлен в розыск в 2016 году. В мае 2017 года следствие установило, что он находится в Испании. Генпрокуратура направила запрос испанским властям, который был удовлетворен в июле.

В марте Германия выдала россиянина Хусена Гадамаури, который подозревается в пособничестве террористам. Он обвиняется в помощи членам террористического сообщества «Сунженский Джамаат» в Ингушетии, которую осуществлял с 2012 года. Гадамаури был объявлен в международный розыск в 2015 году. В октябре 2016 года он был задержан в Германии.