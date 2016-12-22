«Транснефть» подаст кассационную жалобу на решение по спору со Сбербанком

Компания «Транснефть» подаст кассационную жалобу на решение апелляционного суда по спору со Сбербанком на 66 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.
«По получении решения суда в полном объеме компания подаст жалобу в кассационную инстанцию», — сказал представитель «Транснефти». По его словам, официальное предложение от Сбербанка о мировом соглашении компания получила 18 августа.
Демин также подчеркнул, что компания не удовлетворена решением суда. После решения суда первой инстанции «на судебную систему оказывалось беспрецедентное давление», сказал представитель компании. В «Транснефти» считают, что в СМИ ежедневно появлялись «однотипные статьи, ориентированные на отмену решения суда первой инстанции», а также материалы, в которых эксперты «нарисовали апокалиптическую картину» для экономики при оставлении решения суда в силе.
В Москве 23 августа апелляционный суд признал законной сделку с производными финансовыми инструментами между Сбербанком и «Транснефтью». В результате этой сделки, как утверждает «Транснефть», трубопроводная монополия потеряла 66,5 млрд руб. В ходе заседания представитель «Транснефти» заявил, что на прошлой неделе компания получила от Сбербанка проект мирового соглашения. В «Транснефти» отметили, что приветствуют инициативу банка.