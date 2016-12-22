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В Басманном суде задержали журналиста Анну Наринскую
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В Басманном суде задержали журналиста Анну Наринскую
Дело Серебренникова, 16:13
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В Басманном суде задержали журналиста Анну Наринскую

В здании Басманного суда в Москве, где сегодня суд в качестве меры пресечения поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест, задержали литературного критика Анну Наринскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту Наринская рассказала, что ее задержали в здании суда «за административное нарушение»: по словам журналиста, она «стала спорить с тем, что ее приятельницу стали задерживать». Она уточнила, что ей вменяется нарушение ч. 2 ст. 17 КоАП («неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила»).

Спустя около получаса Наринская сообщила о своем освобождении.

Как сообщает «Новая газета», у входа в здание суда были задержаны два человека, которые пели песню Виктора Цоя «Перемен!». Помощницу Серебренникова Анну Шалашову также задержали, но позже отпустили. Как сообщил корреспондент РБК, у здания суда была задержана девушка с плакатом.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила РБК, что в здании суда в отношении нескольких человек приставы составляют протоколы об административном правонарушении. «Нарушали порядок, в том числе пели песни в здании суда», — отметила она.

Царева подчеркнула, что Анны Наринской среди этих людей не было. «Наши приставы в отношении лица с данной фамилией протокол не составляли. Возможно, это было не в здании суда», — добавил она. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что информация о задержаниях у Басманного суда «не поступала».

Басманный суд сегодня, 23 августа, удовлетворил ходатайство следствия и отправил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Режиссеру можно посещать театр только с письменного разрешения следователя, запрещено пользоваться интернетом и телефоном. Серебренникову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ  (мошенничество в особо крупном размере). Его подозревают в организации хищения 68 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Перед вынесением судебного решения издатель Ирина Прохорова заявила о готовности внести любую сумму в качестве залога, а ряд известных деятелей культуры заявили о готовности взять Серебренникова на поруки.

Теги: Басманный суд , Кирилл Серебренников , Анна Наринская
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