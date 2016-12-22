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Франция выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Серебренникова
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Франция выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Серебренникова
Дело Серебренникова, 16:53
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Франция выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Серебренникова

Франция обеспокоена задержанием режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщается на сайте французского МИДа.

В сообщении отмечается, что Серебренников является «важной фигурой в культурном взаимодействии между двумя странами». «Франция будет внимательна к развитию этого дела и надеется, что ситуация будет урегулирована как можно скорее» в соответствии с принципами верховенства закона, говорится в сообщении МИДа.

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Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге 22 августа во время съемок фильма, которыми он руководил. Следствие предъявило режиссеру обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он подозревается в организации хищения не менее 68 млн руб., которые были выделены в период с 2011 по 2014 год на реализацию проекта «Платформа».

На следующий день прошло заседание Басманного суда Москвы по делу продюсерской компании «Седьмая студия», которую создал Серебренников. Судья приняла решение поместить его под домашний арест до 19 октября.

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Дело о хищении средств государственной субсидии было возбуждено в 2015 году, однако его обстоятельства стали известны только в мае текущего года. Сотрудники Следственного комитета тогда провели обыски в «Гоголь-центре», а также в квартире у Серебренникова и еще по нескольким адресам. По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» мошенническим способом вывели и обналичили 200 млн руб., выделенных государством на поддержку современного искусства. Первоначально режиссер проходил по делу как свидетель.

В числе фигурантов дела экс-директор «Гоголь-цент​ра», бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. В настоящий момент организацию хищения госсубсидии инкриминируют Серебренникову.
 

Теги: Франция , МИД , Кирилл Серебренников
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