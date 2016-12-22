В Финляндии задержали еще двоих подозреваемых по делу о теракте в Турку

Полиция Финляндии задержала еще двоих подозреваемых в причастности к совершению теракта в финском городе Турку. Об этом сообщается на сайте полиции.

«Утром 23 августа в Турку были задержаны двое человек, которые подозреваются в нападении с ножом», — говорится в сообщении. В полиции уточнили, что точных данных о гражданстве задержанных мужчин пока нет, поскольку они «предоставили противоречивые сведения». Властям Финляндии они заявили, что являются алжирцами, а шведским властям рассказали, что они марокканцы, уточнили в правоохранительных органах.

Ранее, 19 августа, сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в причастности к совершению теракта, которые оказались гражданами Марокко. Еще один человек, который подозревается в связи с совершившим атаку террористом, был объявлен в международный розыск. Одного из задержанных впоследствии отпустили.

До этого был задержан 18-летний марокканец Абдеррахман Мкхан, который подозревается в исполнении теракта. На закрытом заседании суда он признал, что был участником нападения. Однако его адвокат подчеркнул, что «то, что подразумевает обвинение, не может быть в достаточной мере признано основанием для признания преступления терактом».

Позже телекомпания Yle со ссылкой на свои источники сообщила, что Мкхан собирался вступить в ИГ («Исламское государство», организация признана в России террористической и запрещена) и пытался узнать, как это сделать.

Террорист, вооруженный ножом, атаковал прохожих в центре города Турку 18 августа. В результате нападения погибли два человека, еще восемь были ранены. В их числе оказались граждане Великобритании, Швеции и Италии. Полиция ранила нападавшего, после чего задержала его. Правоохранительные органы признали случившееся терактом.