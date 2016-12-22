Суд оставил на усмотрение следователя посещение Серебренниковым театра

Посещение театра отправленным под домашний арест режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым возможно только с письменного разрешения следственного органа. Об этом заявили РБК в Басманном суде Москвы.

По словам собеседника РБК, обвиняемый также не имеет права общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвоката и родителей, и пользоваться телефоном и интернетом за исключением необходимости вызывать экстренную службу.

В среду, 23 августа, состоялось заседание Басманного суда Москвы по делу созданной Серебренниковым продюсерской компании «Седьмая студия» о хищении 68 млн руб., которые государство выделило на поддержку современного искусства. Судья Елена Ленская приняла решение поместить режиссера под домашний арест до 19 октября 2017 года.

О домашнем аресте обвиняемого ходатайствовал представитель Следственного комитета России (СКР).

Худрука «Гоголь-центра» сотрудники Следственного комитета (СК) в Санкт-Петербурге задержали 22 августа во время съемок фильма, которыми он руководил. Позже следствие предъявило ему обвинение в организации хищения в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Речь шла о деньгах, которые государство выделило в 2011–2014 годах на реализацию культурного проекта «Платформа».

Дело о хищении госсубсидии возбудили в 2015 году. Обстоятельства дела стали известны в мае 2017 года, когда сотрудники СК провели обыски в «Гоголь-центре», в квартире у режиссера и еще по нескольким адресам. Следствие считает, что сотрудники «Седьмой студии» мошенническим способом вывели и обналичили 200 млн руб. государственных денег, которые были выделены на поддержку современного искусства. Сначала Серебренников проходил по делу как свидетель.

В деле также фигурируют: бывший директор «Гоголь-цент​ра» и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.

Сейчас организацию хищения госсубсидии инкриминируют уже самому режиссеру.