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Польша утвердила увеличение военного бюджета на $55 млрд за 15 лет
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Польша утвердила увеличение военного бюджета на $55 млрд за 15 лет
Политика, 16:10
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Польша утвердила увеличение военного бюджета на $55 млрд за 15 лет

Польша выделит в течение ближайших 15 лет дополнительные 200 млрд злотых ($55 млрд) на военные расходы для «сдерживания растущей российской агрессии», заявил заместитель министра обороны страны Томаш Жатковский. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил агентству заместитель министра обороны страны, Польша намерена приблизить свои военные расходы к 2,5% от ВВП. «Правительство одобрило законодательную поправку, которая даст нам [Министерству обороны Польши] дополнительные 200 млрд злотых в течение следующих 15 лет», — сказал Жатковский.

Вновь установленные Польшей объемы оборонных расходов больше, чем обозначенный на саммите альянса в Ньюпорте порог в 2% ВВП для стран блока. Согласно планам польского правительства, к 2032 году ежегодные ассигнования на военные нужды удвоятся и должны составить 80 млрд злотых ($22 млрд) в год.

Как сообщают в Министерстве обороны Польши, эти средства пойдут на глубокую модернизацию вооруженных сил страны. В частности, это касается увеличения личного состава сухопутных сил и закупки для них нового вооружения, соответствующего стандартам НАТО. Сейчас, по словам Жатковского, 2/3 вооружения и снаряжения составляют советские и польские образцы, доставшиеся в наследство польской армии от Варшавского договора. В то же время, отметил заместитель министра, ассигнования на флот, наоборот, сокращаются — оборонное ведомство отложило закупку многофункциональных фрегатов для ВМС Польши. Также Жатковский добавил, что, несмотря на увеличение ассигнований, речь о принятии на вооружение польскими ВВС истребителей пятого поколения может идти только в конце следующего десятилетия.

На саммите стран НАТО в Ньюпорте в 2014 году было принято решение увеличить военные расходы стран НАТО до 2% ВВП. Как констатировал генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите альянса в июне 2017 года в Брюсселе, требуемого уровня ассигнований на оборону достигли лишь пять стран блока. На саммите о своем намерении приблизиться к обозначенной цифре в 2018 году заявили Литва, Латвия и Румыния.

Крупнейшие за последние годы российско-белорусские учения «Запад-2017», которые пройдут в сентябре на территории Белоруссии, вызывают озабоченность у стран НАТО. В частности, в альянсе обеспокоены «непрозрачностью» данных о количестве и составе войск, задействованных в маневрах. В связи с этим в Польшу направился генсек НАТО Йенс Столтенберг, который 24–25 августа проверит боеготовность американских частей, расквартированных на востоке страны.

Теги: Польша , военный бюджет , увеличение
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