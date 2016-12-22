Полиция задержала координатора штаба Навального в Казани

Координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева задержана полицией. Об этом РБК заявил глава избирательного штаба Навального Леонид Волков.

«Ее повезли в УВД составлять протокол. Анекдотичность ситуации состоит в том, что ей опять инкриминируют статью 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. — РБК), притом что это ей уже несколько раз инкриминировали, и суд каждый раз ее оправдывал», — пояснил Волков.

Ранее о задержании Дмитриевой сотрудники штаба сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

Глава казанского штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева была задержана 26 марта из-за проведения митинга против коррупции, не согласованного с властями города. Вместе с ней был задержан глава отделения ПАРНАС в Татарстане Марсель Шамсутдинов. Они были привлечены к административной ответственности. 14 июля штаб Навального потребовал 50 тыс. руб. за моральный ущерб, нанесенный отказом исполкома Казани согласовать мероприятие.