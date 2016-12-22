«Норникель» назвал причины взрыва метана на руднике в Норильске

Причиной взрыва метана, который привел к аварии на шахте «Заполярная» в Норильске, стали нарушения в проведении работ со стороны «Заполярной строительной компании». Об этом говорится в сообщении о результатах расследования, опубликованном на сайте «Норникеля».

Созданная Ростехнадзором комиссия закончила расследование 18 августа. В «Норникеле» подтвердили факт взрыва метана в шахте при заезде самоходной техники в забой.

Согласно результатам экспертизы, основной причиной взрыва стала «неудовлетворительная организация» проведения работ на участке, подконтрольном шахтопроходческому управлению (ШПУ-4) линейного надзора «Заполярной строительной компании». Речь идет о проветривании горной выработки в шахте, а также нарушении норм ведения работ в условиях газового режима.

Как сообщает компания, сейчас начальник участка, где произошла авария, и его заместитель отстранены от работы. Принимается решение об их увольнении. «Сам участок расформирован <...> Руководители ШПУ-4 понижены в должности и переведены на другие участки», — сказано в сообщении.

Ранее «Норникель», опираясь на предварительные данные, назвал причиной аварии взрыв метана, а также «неудовлетворительную» организацию работ «Заполярной строительной компанией»: допуск «работников в выработку, где отсутствовало проветривание».

Взрыв на шахте «Заполярная» в Норильске произошел 7 июля во время горнопроходческих работ. Жертвами взрыва стали четверо шахтеров.