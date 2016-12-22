Десятки людей погибли в результате авиаудара по отелю в Йемене

В Йемене во время авиаудара по отелю в городе Архабе, в 35 км от столицы Саны, погибли десятки мятежников и мирных жителей-шиитов. Удар нанесла коалиция по поддержанию законности в Йемене, возглавляемая Саудовской Аравией. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на власти Йемена и свидетелей происшествия.

Причины, по которым удары были нанесены по гостинице, не ясны, отмечается в сообщении. По словам очевидцев, двухэтажная постройка в районе Каа-эль-Кайди полностью разрушена. Продолжается извлечение тел из-под обломков. Кроме того, еще один воздушный удар совершили на контрольно-пропускном пункте в нескольких километрах от отеля.

По данным AP, власти страны дали эти комментарии на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены беседовать с журналистами.

Агентство сообщало о как минимум 60 убитых во время авиаударов.

На сайте телеканала Almasirah сообщается о 41 мирном жителе и десятках раненых во время авиаудара в Архабе. Уточняется, что число погибших может увеличиться.

В конце июля силы коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сбили баллистическую ракету, которая летела в сторону Мекки.

По данным официального информагентства Саудовской Аравии Saudi Press Agency, которое ссылалось на заявление коалиции, за атакой стояли повстанцы-хуситы.

В коалиции запуск ракеты назвали «безуспешной попыткой сорвать хадж» (паломническое посещением Мекки и ее окрестностей. — РБК). В 2017 году он начнется 30 августа.

Противостояние в Йемене между силами официального правительства президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади и повстанцами-хуситами началось в 2014 году. В марте 2015 года в страну вошли силы коалиции десяти арабских стран во главе с Саудовской Аравией, которые поддерживают официальное правительство.