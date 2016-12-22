Бизнес-омбудсмен прокомментировал судебное заседание по Серебренникову

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что надеется на «взвешенное и адекватное» решение суда по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом говорится в заявлении бизнес-обмудсмена, поступившем в РБК.

Режиссер обвиняется в организации хищений на сумму не менее 68 млн руб., возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



«Сегодня Басманный суд будет принимать решение о мере пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова. Очень хочется надеяться на взвешенное и адекватное его решение <...> Каждый предприниматель в России знает, что 159 статья УК «Мошенничество» — статья «резиновая», под которую можно подвести какое угодно деяние в рамках хозяйственной деятельности», — заявил Титов.

Бизнес-обмудсмен добавил, что ему «несколько дней назад» поступила жалоба от другого фигуранта дела Алексея Малобродского на «неправомерно» избранную ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Дело, в котором Серебренников стал обвиняемым, было возбуждено в 2015 году. Общественный резонанс оно получило в мае 2017 года, когда следователи пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к режиссеру и еще по более чем десяти адресам. Сотрудники СК утверждали, что работники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 млн руб.

Фигурантами дела стали бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.