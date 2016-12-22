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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы
Общество, 14:15
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественной школьной формы. Они опубликованы на сайте ведомства.

«Одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули что неправильно подобранная форма или ее низкое качество может вызвать заболевания кожи, такие, как атопический и контактный дерматиты, а также простудные заболевания, в частности грипп, респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. В сообщении отмечается, что одежда должна быть сшита из натуральных тканей, которые соответствуют требованиям химической и биологической безопасности.

В Роспотребнадзоре порекомендовали изучать ярлычок с составом ткани, обращать внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за одеждой. По мнению ведомства, для школьной формы лучшего всего подходят лен и хлопок, а также шерсть и кашемир. Максимальный процент синтетических волокон должен составлять не более 55%.

В середине августа Министерство промышленности и торговли заявило, что почти 30% проверенной ведомством школьной формы для девочек младших классов не соответствует техническим регламентам Таможенного союза.

Минпромторг проверил 75 распространенных брендов, из которых 21 не соответствовали регламентам, уточнили РБК в Роскачестве. Представители Минпромторга и Роскачества пояснили, что одежда этих марок плохо впитывает и удерживает влагу.

Теги: Роспотребнадзор , рекомендации , школьная форма
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