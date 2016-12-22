Илон Маск представил первый разработанный SpaceX скафандр

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск представил первый скафандр для полета в космос, который разработала одна из его компаний. Фотографию новинки он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Первая фотография скафандра от SpaceX», — написал он. Он отметил, что длительная разработка скафандра стоила того, потому что он «действительно работает». По словам Маска, на фото представлен настоящий скафандр, а не макет. Новинка прошла вакуумные испытания.

«Было невероятно сложно сбалансировать эстетику и функциональность», — отметил предприниматель.

Он пообещал подробнее рассказать о скафандре в ближайшие дни.

https://www.instagram.com/p/BYIPmEFAIIn/

О том, что этот скафандр разработали для коммерческой программы NASA (по доставке грузов в открытый космос), Маск сообщил 20 августа на своей странице в Twitter. Также он сообщал, что скафандр тестируют на мобильность и безопасность при посадке в океане.

Компания SpaceX имеет контракт с NASA по доставке грузов в космос на коммерческой основе. ​В середине февраля 2017 года компания запустила с космодрома на мысе Канаверал в США ракету-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКС.