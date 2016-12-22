Командующего флотом ВМС США уволили после столкновения эсминца с танкером

Командующего Седьмым флотом ВМС США вице-адмирала Джозефа Окойна уволили после столкновения ракетного эсминца USS John S. McCain c нефтяным танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии. Об этом сообщается на сайте Тихоокеанского флота.

Он уволен в связи с «потерей уверенности в его способностях» исполнять свои обязанности, отмечается в сообщении. На его пост назначили контр-адмирала Фила Сойера.

Окойн был командующим Седьмым флотом ВМС США с сентября 2015 года.

О том, что Военно-морские силы США планировали уволить Джозефа Окойна ​«в связи с утратой доверия», ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Столкновение эсминца USS John S. McCain с танкером произошло 21 августа. В результате эсминец получил повреждение кормы, пятеро человек пострадали и еще десять моряков пропали без вести. На следующий день в отсеках эсминца, которые были заполнены водой, обнаружили останки пропавших членов экипажа. Тело еще одного погибшего было найдено в море.



Ранее на Окойна также возложили ответственность за произошедшее в мае столкновение ракетного крейсера USS Lake Champlain с южнокорейским рыболовным судном. Его также критиковали за ситуацию с американским крейсером USS Antietam, севшим на мель возле порта Йокосука.

