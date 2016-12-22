Кирилла Серебренникова доставили в Басманный суд

Режиссер Кирилл Серебренников, которому было предъявлено обвинение ​в хищении в особо крупном размере, доставлен в Басманный суд Москвы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

По данным корреспондентов РБК, начало слушаний задерживается. По расписанию заседание должно было начаться в 12:00, около здания суда собрались около 200 репортеров, а также коллег и знакомых Серебренникова.​

Официальное обвинение Серебренникову было предъявлено вечером 22 августа. Режиссер подозревается в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Сам Серебренников свою вину не признал, назвав предъявленные ему обвинения «абсурдом».

По словам режиссера, в Петербурге его задержали «практически на съемочной площадке». После этого он пробыл у следователей с 9 до 17 часов. Сегодня утром, 23 августа, Следственный комитет предложил суду отправить Кирилла Серебренникова под домашний арест на время следствия.

Дело, по которому Серебренников стал обвиняемым, было возбуждено в 2015 году. Общественный резонанс оно получило в мае 2017 года, когда сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к режиссеру и еще по более чем десяти адресам. Следователи утверждали, что сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 млн руб. Однако тогда режиссер оставался свидетелем.