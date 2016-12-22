СМИ опубликовали фото с места атаки на рабочих в Нижнем Новгороде

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии с места нападения на рабочих ​на Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде. Мужчина напал на работников завода с ножом, в результате три человека погибли.

Фото: РЕН ТВ

Нападавший также является сотрудником Литейного завода. Как сообщили РБК в пресс-службе ГАЗа, в результате случившегося «одна работница и два работника погибли». Еще двое «получили травмы», когда пытались остановить нападение.

В компании отметили, что преступление произошло «на личной почве, не связанной со служебными отношениями». В Следственном комитете уточнили, что нападение было совершено из-за ревности.

Фото: РЕН ТВ

«При задержании подозреваемого он оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление, в результате чего был ранен и доставлен для оказания медицинской помощи», — сообщили в Следственном комитете. По факту нападения СК возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).