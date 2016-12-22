Бывший вице-президент Сбербанка займется продажей алмазов АЛРОСА

Бывший вице-президент Сбербанка ​Евгений Агуреев назначен директором Единой сбытовой организации АЛРОСА (филиала алмазодобывающей компании «АЛРОСА»). Агуреев будет курировать развитие продаж алмазов, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Перед Евгением Агуреевым поставлена задача по развитию продаж, повышению их эффективности и прозрачности, укреплению связей с долгосрочными клиентами», — говорится в сообщении. Кроме того, по данным компании, бывший вице-президент Сбербанка должен подготовить предприятие к подписанию контрактов с «крупнейшими мировыми потребителями алмазного сырья» на срок 2018–2020 года.

В АК «АЛРОСА» подчеркивают, что у Агуреева более 15 лет опыта управления финансами в коммерческих банках.

«Единая сбытовая организация «АЛРОСА» (ЕСО) занимается сортировкой, первичной оценкой, предпродажной подготовкой и реализацией алмазного сырья, добываемого АК «АЛРОСА». До назначения Агуреева на эту должность и.о. директора ЕСО был курирующий сбытовую политику вице-президент АК «АЛРОСА» Юрий Окоемов.

Ранее в компании кадровые перестановки коснулись топ-менеджеров. В мае в отставку подали два вице-президента АК «АЛРОСА» — отвечавшая за финансово-экономическую политику Елена Гангало и Александр Паршков, курировавший закупочную деятельность. В АК «АЛРОСА» утверждали, что свои посты они покинули по собственному желанию.

Как сообщали позднее источники RNS и РБК, вице-президент АК «АЛРОСА» Иван Демьянов, который курирует вопросы кадровой и социальной политики, также покинет компанию в сентябре. RNS со ссылкой на источники утверждал, что осенью помимо Демьянова компанию покинет еще один вице-президент — Юрий Окоемов.

Кроме того, в начале августа компанию покинул финансовый директор Игорь Куличик, его место занял Алексей Филипповский.

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