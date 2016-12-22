Бывший вице-президент Сбербанка займется продажей алмазов АЛРОСА

Бывший вице-президент Сбербанка Евгений Агуреев назначен директором Единой сбытовой организации АЛРОСА (филиала алмазодобывающей компании «АЛРОСА»). Агуреев будет курировать развитие продаж алмазов, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
«Перед Евгением Агуреевым поставлена задача по развитию продаж, повышению их эффективности и прозрачности, укреплению связей с долгосрочными клиентами», — говорится в сообщении. Кроме того, по данным компании, бывший вице-президент Сбербанка должен подготовить предприятие к подписанию контрактов с «крупнейшими мировыми потребителями алмазного сырья» на срок 2018–2020 года.
В АК «АЛРОСА» подчеркивают, что у Агуреева более 15 лет опыта управления финансами в коммерческих банках.
«Единая сбытовая организация «АЛРОСА» (ЕСО) занимается сортировкой, первичной оценкой, предпродажной подготовкой и реализацией алмазного сырья, добываемого АК «АЛРОСА». До назначения Агуреева на эту должность и.о. директора ЕСО был курирующий сбытовую политику вице-президент АК «АЛРОСА» Юрий Окоемов.
Ранее в компании кадровые перестановки коснулись топ-менеджеров. В мае в отставку подали два вице-президента АК «АЛРОСА» — отвечавшая за финансово-экономическую политику Елена Гангало и Александр Паршков, курировавший закупочную деятельность. В АК «АЛРОСА» утверждали, что свои посты они покинули по собственному желанию.
Как сообщали позднее источники RNS и РБК, вице-президент АК «АЛРОСА» Иван Демьянов, который курирует вопросы кадровой и социальной политики, также покинет компанию в сентябре. RNS со ссылкой на источники утверждал, что осенью помимо Демьянова компанию покинет еще один вице-президент — Юрий Окоемов.
Кроме того, в начале августа компанию покинул финансовый директор Игорь Куличик, его место занял Алексей Филипповский.
9 октября 2012 года на руднике «Мир» произошел обвал закладочного материала. На момент аварии на руднике находились 110 человек. В результате обвала пострадал один человек, впоследствии он скончался не приходя в сознание. 109 шахтеров выбрались на поверхность самостоятельно.
15 апреля 2013 года на руднике во время проходческих работ произошло обрушение породы, в результате которого погиб один человек. Работы на шахте остановлены не были.
16 апреля 2015 года региональные СМИ сообщили, что в шахте рудника «Мир» за несколько дней до этого при проведении ремонтных работ произошел прорыв водоотводной трубы, в результате чего один человек погиб, а еще трое пострадали. Компания АЛРОСА не прокомментировала сообщение.29 июля 2017 года на шахте рудника в результате обрушения горной породы на глубине 300 м один человек пострадал, под обвалом также оказалась погрузочная машина. На момент ЧП в шахте находились 111 человек. Эвакуацию проводить не стали, а рудник продолжил работать в штатном режиме. Пострадавшего мужчину извлекли из-под завала и доставили в больницу, его состояние оценивалось как стабильное.