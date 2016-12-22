На заводе в Нижнем Новгороде мужчина зарезал трех человек

На Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на сотрудников предприятия. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГАЗа.

«Рабочий литейного производства нанес повреждения пяти сотрудникам», — рассказали на Горьковском автозаводе. Там добавили, что в результате случившегося «одна работница и два работника погибли». Еще двое «получили травмы», когда пытались остановить нападение.

«На данный момент оба находятся в больнице — один сотрудник с тяжелым ранением, второй в удовлетворительном состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь. Психологи медсанчасти ГАЗа оказывают помощь очевидцам происшествия», — добавили в ГАЗе.

В компании отметили, что преступление произошло «на личной почве, не связанной со служебными отношениями».

В Следственном комитете подтвердили, что нападение было совершено на личной почве — из-за ревности. По данным ведомства, нападавший нанес ножевые ранения «своей знакомой 1976 года рождения», а также двоим работникам завода 1966 года и 1961 года рождения.

«При задержании подозреваемого он оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление, в результате чего был ранен и доставлен для оказания медицинской помощи», — добавили в ведомстве.

По факту случившегося СК возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В данный момент на месте убийства работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.