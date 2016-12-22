Прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие выросла до 352 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла до 352,2 млрд руб. против 263 млрд руб. за аналогичный период в 2016 году. Об этом говорится в финансовой отчетности банка.
Согласно документу, банк во втором квартале 2017 года получил чистую прибыль в размере 185,6 млрд руб., при этом прибыль на обыкновенную акцию составила 8,36 руб., что на 26,3% выше, чем годом ранее. Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,8% против 22,8% во втором квартале 2016 года.
Кроме того, во втором квартале группа выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд руб. Чистый комиссионный доход Сбербанка за второй квартал составил 94,9 млрд руб., показав рост на 10,5% по сравнению со вторым кварталом 2016 года.
Ранее Сбербанк сообщал о том, что чистая прибыль группы за первый квартал 2017 года выросла на 41,5%, по итогам января—марта 2017 года она составила 166,6 млрд руб. Чистый процентный доход Сбербанка в первом квартале 2017 года составил 336,6 млрд руб., чистый комиссионный доход — 80,4 млрд руб.