В Дании подтвердили принадлежность найденного тела шведской журналистке

ДНК-тест подтвердил принадлежность тела женщины, которое нашли в районе Эресунн, пропавшей шведской журналистке Ким Вааль. Об этом сообщает пресс-служба полиции Копенгагена в на своей странице в Twitter.

Сотрудники полиции на дополнительной пресс-конференции рассказали, что к телу был привязан кусок металла, «с целью, чтобы оно затонуло». Об этом сообщает агентство AP.

Накануне сотрудники датской полиции сообщили об обнаружении тела женщины без рук, ног и головы. Его нашли в проливе Эресунн, который разделяет Швецию и Данию.

О пропаже журналистки из Швеции Ким Вааль стало известно 12 августа.

Ранее девушка приехала в Данию для подготовки материала о подводной лодке «Наутилус» (Nautilus), которую сконструировал датский изобретатель Петер Мадсен. По данным полиции Копенгагена, 11 августа подлодка затонула.

На следующий день после затопления Мадсен подал сигнал о помощи. После его спасения «Наутилус» затонул. Сначала капитан говорил, что высадил журналистку 11 августа, но позже сообщил на допросе, что девушка погибла в результате несчастного случая, а ее тело он «похоронил» в проливе Кеге. Однако силовики и спасатели не нашли в этом проливе тела, но нашли на поднятой подлодке засохшую кровь Валль.

Полиция задержала Петера Мадсена по подозрению в убийстве журналистки.

Мадсен построил три субмарины. Затонувший «Наутилус» он создал вместе с группой волонтеров. Ее строительство обошлось в $200 тыс. В 2008 году подлодка стала самой большой частной субмариной в мире.

Ким Валль сотрудничала с ​New York Times, The Guardian, South China Morning Post и Vice Magazine.