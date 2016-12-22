В Ингушетии ликвидировали банду боевиков

В Малгобекском районе Ингушетии в результате спецоперации были ликвидированы четверо боевиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

О ликвидации четырех боевиков в Ингушетии также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, боевики были убиты в частном доме по улице Азироева селения Пседах.

При этом источник «РИА Новости» в силовых структурах региона сообщил, что в ходе спецоперации были ликвидированы трое боевиков. По данным агентства, погибшие открыли огонь по полицейским, после чего завязалась перестрелка.

По данным источника «Интерфакса», правоохранителям удалось установить личность двух боевиков.

«По предварительным данным, это Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев, которые разыскивались за совершение преступлений террористического характера, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сказал источник. Он добавил, что ликвидированные боевики входили в так называемую «Малгобекскую бандгруппу».

«РИА Новости» отмечает, что в данный момент в Ингушетии продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО), который был введен ранее.