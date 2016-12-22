Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ​Черемховском районе Иркутской области. Об этом в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили агентству «Интерфакс».

По данным спасателей, инцидент произошел в 100 км от города Черемхово. На борту судна находились три человека, они получили ранения. В региональном минздраве уточнили агентству, что никто из пострадавших не госпитализирован.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной вынужденной посадки вертолета стала неисправность гидравлической системы.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Томском. Вертолет летел из аэропорта в городе Кедровый на Шингинское месторождение, как сообщал «Интерфакс», у судна повредилась хвостовая балка. В результате инцидента никто не пострадал.