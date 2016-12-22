Бывший вице-губернатор Приморья получил 2,5 года условно

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко к 2,5 годам условно за превышение должностных полномочий. Об этом представитель суда сообщил «РИА Новости».

«Суд приговорил Сергея Сидоренко к условному наказанию в 2,5 года», — сказал собеседник агентства.

Сидоренко был помещен под домашний арест в 2016 году. Он стал фигурантом дела о покушении на мошенничество, его подозревали в хищении не менее 10 млн руб. из бюджета. В декабре 2016 года Сидоренко подал заявление об отставке.

Как сообщало издание «Приморье 24», курировавший сельское хозяйство Сидоренко подозревался в том, что мог завысить ущерб от тайфуна Лайонрок, а также в том, что направил полученную федеральную помощь в подконтрольные агропромышленные компании, фактическим хозяином которых он якобы являлся. Издание уточняло, что речь могла идти о присвоении более 40 млн руб.