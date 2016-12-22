МВД объявило награду за данные об убийце чемпиона мира по пауэрлифтингу

Полиция назначила вознаграждение в 500 тыс. руб. за информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве в Хабаровске чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, полиция гарантирует вознаграждение за информацию, которая будет способствовать задержанию 25-летнего Анара Алияра оглы Аллахверанова, который и подозревается в убийстве. Правоохранители подчеркнули, что обеспечат анонимность и конфиденциальность.

Сообщение о вознаграждении изначально было размещено на сайте МВД по Хабаровскому краю, однако спустя некоторое время оно исчезло. Заместитель начальника ГУ МВД по Хабаровскому краю Екатерина Перепел пояснила РБК, что сообщение о вознаграждении должно было появиться сначала на сайте МВД России, а затем уже на сайте краевого ГУ МВД.

«Сообщение об этом исчезло с нашего сайта, потому что у нас технические неполадки. Оно первым должно было появиться на официальном сайте МВД. Оно и у нас появится позже», — сказала Перепел.

Андрей Драчёв был убит утром 20 августа в результате драки в одном из кафе Хабаровска. По факту случившегося было возбуждено дело по статье «Убийство». ​Подозреваемый в убийстве спортсмена был объявлен в федеральный розыск.

По сведениям СКР, подозреваемый спровоцировал конфликт, оскорбляя Драчёва нецензурной бранью. Он убеждал пауэрлифтера, что «гора мышц не дает преимущества в схватке». Между ними завязалась драка. От полученных травм Драчёв скончался.

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» попросил генпрокурора Юрия Чайку взять дело об убийстве Андрея Драчёва под личный контроль.