«Система» вновь попросила суд отложить слушание по иску «Роснефти»

АФК «Система» вновь попросила ​Арбитражный суд Башкирии отложить рассмотрение иска «Роснефти» к «Системе» на 170,6 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявленный АФК «Система» в судебном заседании 8 августа отвод судье Нурисламовой не был рассмотрен, в связи с чем в настоящий момент дело рассматривается в незаконном составе», — сказал представитель компании. По мнению «Системы», слушание дела также невозможно до рассмотрения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом жалобы об отказе передаче дела в другой арбитражный суд.

Кроме того, ответчики считают, что суд препятствует в предоставлении доказательств. «Нам не дали приобщить документы о проекте «Сатурн», о планах по выходу «Башнефти» на IPO. Это нарушает наши процессуальные права», — сообщил представитель «Система-Инвеста».

При этом в «Роснефти» считают, что заявления «Системы» основаны на «искажении фактов процесса», а отвод состава суда, о котором «Система» просила 8 августа, уже был рассмотрен представителем арбитражного суда. Также, по мнению истцов, «Система» получила заблаговременно все документы и имела «достаточно времени», чтобы сформировать позицию.

«Система» 18 августа просила отложить на сегодня рассмотрение дела, суд удовлетворил ходатайство ответчика. Представители «Системы» утверждали, что к материалам дела ответчики приобщили «около 2 тыс. листов документов», поэтому «Системе» нужно было время, чтобы изучить документы и подготовить «мотивированные возражения».

«Роснефть» подала в суд на АФК «Система», которой раньше принадлежала «Башнефть» (сейчас входит в состав «Роснефти»), на 106,6 млрд руб. По мнению истцов, во время реорганизации «Башнефти» в 2014 году компании был нанесен ущерб. Позднее «Роснефть» изменила сумму иска, увеличив ее до 170,6 млрд руб. Такое решение в компании объяснили изменением курса валют. В АФК «Система» с требованиями нефтяной компании не согласились, назвав заявления «Роснефти» «необоснованными и незаконными».