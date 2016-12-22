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Медведев утвердил новую территорию опережающего развития на Южных Курилах
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Медведев утвердил новую территорию опережающего развития на Южных Курилах
Экономика, 07:44
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Медведев утвердил новую территорию опережающего развития на Южных Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, что подписал решение о создании новой территории опережающего развития (ТОР) «Южные Курилы». Об этом он заявил в ходе встречи с активом партии «Единая Россия» в Южно-Сахалинске, сообщает агентство «Интерфакс».

«Кстати, хочу всех проинформировать, я буквально сегодня подписал решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. Так что такое решение принято прямо здесь», — сказал премьер-министр.

При этом в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко Медведев подчеркнул, что в рамках ТОР на Курильских островах будут развивать рыболовство, строительство и инфраструктуру. «То есть это такой дополнительный толчок по развитию этой очень важной части Сахалинской области», — добавил Медведев.

Он также заявил о подписании документа об изменениях в федеральной целевой программе по развитию Курильских островов. Премьер-министр подчеркнул, что программу привели в соответствие с действующими параметрами экономического развития.

В ответ Кожемяко заявил, что подписанные решения помогут в дальнейшей работе над наиболее важными направлениями для региона. В частности, после создания ТОР на Курильских островах будут созданы новые рабочие места.

В начале июля стало известно о том, что в правительство будут внесены документы о создании ТОР на Курильских островах. Об этом заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, проект уже привлек инвестора — российскую компанию, предложившую вложить 500 млн руб. в рыбопереработку.
Теги: Южные Курилы , ТОР , Дмитрий Медведев
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