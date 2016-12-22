На Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой движения поездов
Общество, 07:23
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На Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой движения поездов
Сбой в движении поездов произошел утром 23 августа на Таганско-Краснопресненской линии в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Московского метрополитена.
Согласно данным метрополитена, сбой начался в 6:40 мск. Поезда следуют по южному участку линии с увеличенными интервалами из-за подозрения на неисправность светофора.
Также был ограничен вход на станцию «Выхино».
Ранее, 10 августа, движение поездов от станции «Текстильщики» до станции «Таганская» было приостановлено.На следующий день, 11 августа, руководитель пресс-службы на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил РБК, что причиной остановки поездов стало падение 91-летней женщины на пути. Для спасения женщины отключили электроснабжение путей. Прибывшие на место происшествия медики поставили ей предварительный диагноз — ампутация правой ступни.