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На Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой движения поездов
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На Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой движения поездов
Общество, 07:23
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На Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой движения поездов

Сбой в движении поездов произошел утром 23 августа на Таганско-Краснопресненской линии в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Московского метрополитена.

Согласно данным метрополитена, сбой начался в 6:40 мск. Поезда следуют по южному участку линии с увеличенными интервалами из-за подозрения на неисправность светофора.

Также был ограничен вход на станцию «Выхино».

Ранее, 10 августа, движение поездов от станции «Текстильщики» до станции «Таганская» было приостановлено.

На следующий день, 11 августа, руководитель пресс-службы на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил РБК, что причиной остановки поездов стало падение 91-летней женщины на пути. Для спасения женщины отключили электроснабжение путей. Прибывшие на место происшествия медики поставили ей предварительный диагноз — ампутация правой ступни.
Теги: «Московский метрополитен» , Таганско-Краснопресненская линия , сбой в движении поездов ...
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