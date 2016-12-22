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Трамп заявил об «уважении к США» со стороны Ким Чен Ына
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Трамп заявил об «уважении к США» со стороны Ким Чен Ына
Политика, 07:05
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Трамп заявил об «уважении к США» со стороны Ким Чен Ына
По мнению Дональда Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын уже начал уважать США и, возможно, это приведет к положительным результатам. Ранее Пхеньян заявил, что откладывает обещанный ранее ядерный удар по острову Гуам
Дональд Трамп (Фото: Rick Scuteri / AP)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начал уважать США и это может привести к положительным результатам. Об этом Трамп заявил во время выступления перед сторонниками в городе Финикс, штат Аризона, сообщает Business Insider.

«Ким Чен Ын, как мне кажется, начал нас уважать. Я уважаю этот факт. Возможно, хотя может быть и нет, но возможно, из этого выйдет что-то хорошее», — сказал президент США. «Они, — добавил президент США, имея в виду СМИ, —не расскажут вам об этом. Но может случиться что-то позитивное».

Заявление американского лидера было сделано на фоне эскалации конфликта вокруг Корейского полуострова. В начале августа КНДР в ответ на введенные против нее санкции со стороны Совета Безопасности ООН заявила, что готовит план по нанесению ядерного удара по авиабазе США на острове Гуам. Северокорейское военное командование тогда назвало американскую авиабазу «форпостом и плацдармом» для вторжения в КНДР.

В ответ Дональд Трамп пообещал, что у КНДР возникнут «большие проблемы» в случае непредвиденных действий в отношении острова Гуам.

В своем следующем заявлении 15 августа Ким Чен Ын сказал, что готов подождать с ядерным ударом по острову. По его словам, США должны взвесить все за и против и прийти к решению, которое облегчит их «ужасную судьбу».

Президент США оценил это заявление и похвалил главу КНДР за то, что тот принял «очень мудрое и обоснованное решение».Он отметил, что «альтернативное решение было бы неприемлемым и катастрофическим». Вместе с тем Трамп не уточнил тогда, о каком именно решении Ким Чен Ына идет речь.​

Почти одновременно с заявлением Трампа в интервью телеканалу NHK замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что расширение санкций против Северной Кореи не способно изменить ситуацию. «Это не представляется возможным — изменить ситуацию (вокруг ядерной и ракетной программ КНДР) путем санкций» — сказал Рябков. Он отметил, что решение данной ситуации должно произойти через диалог, а не через давление санкциями, которого добиваются США.

Санкции против Северной Кореи в ответ на запуск Пхеньяном двух межконтинентальных баллистических ракет были введены Советом безопасности ООН 5 августа.

Авторы: Григорий Дубов, Владислав Гордеев.
Теги: США , КНДР , Ким Чен Ын , Дональд Трамп
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