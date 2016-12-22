Трамп высказался за упразднение соглашения о свободной торговле NAFTA

Президент США Дональд Трамп заявил, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) придется упразднить. Об этом он сказал в ходе выступления перед сторонниками в городе Финикс, штат Аризона, сообщает телеканал CNN.

«Я не думаю, что мы сможем прийти к сделке. Я думаю, что мы, вероятно, в конечном итоге упраздним NAFTA» — отметил Трамп.

Ранее, 20 августа, стало известно о том, что в Мексике с 1 по 5 сентября состоится второй раунд переговоров по пересмотру условий NAFTA. Соглашение NAFTA было подписано США, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу в 1994 году.

Трамп во время предвыборной кампании в сентябре 2016 года подчеркнул, что подписание договора NAFTA было ошибкой и его нужно пересмотреть. Вместе с тем, в конце апреля 2017 года президент США заявил, что не стал подписывать указ о выходе США из NAFTA.

«Президент Трамп согласился не прекращать сейчас сотрудничество в рамках NAFTA. Лидеры договорились быстро в соответствии с необходимыми процедурами провести повторные переговоры в интересах всех трех стран», — говорилось в сообщении Белого дома.