СМИ узнали об отказе США выделять Египту $95,7 млн из-за нарушений прав

США отказались выделять $95,7 млн и отложили вопрос о предоставлении еще $195 млн Египту из-за того, что в стране не смогли добиться прогресса в соблюдении прав человека и демократических норм. Об этом агентству Reuters сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Источники агентства сообщили, что в связи с этим администрация США решила «перепрограммировать» $65,7 млн, находящихся в иностранных фондах военного финансирования (FMF) и еще $30 млн из Фонда экономической поддержки (ESF). Таким образом, Египет лишится $95,7 млн., а эти средства пойдут на другие цели.

Также источники агентства заявили, что США продолжат сотрудничество с Египтом в области безопасности.

«Укрепление сотрудничества в области безопасности с Египтом имеет важное значение для национальной безопасности США», - рассказал один из источников, добавив, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что «в интересах США тренироваться в отказах (в финансировании Египта)».

Однако американские власти были «особенно недовольны» новым египетским законом, регулирующим неправительственные организации (НПО).

«Мы по-прежнему обеспокоены отсутствием прогресса в Египте в ключевых областях, включая права человека и новый закон о НПО», - заявил источник агентства.

По его словам, власти США рассматривают этот закон как часть растущего подавления инакомыслия в стране. Закон был принят в мае текущего года президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси. По словам правозащитников и активистов неправительственных организаций, принятый закон фактически запрещает и серьезно затрудняет их работу.