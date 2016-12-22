В Испании автомобиль с поддельными номерами протаранил машину полиции

Автомобиль Volkswagen с поддельными номерами протаранил полицейскую машину в испанском городе Рохалес в провинции Аликанте, в нескольких сотнях км к югу от Барселоны. Об этом сообщает El Pais.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 августа. Водитель не остановился по требованию полиции и пытался скрыться. За ним была организована погоня. В результате преследования полицейские несколько раз стреляли по Volkswagen. В салоне машины находился только водитель.

Погоня продолжалась вплоть до города Пилар-де-ла-Орадада. Там водитель Volkswagen протаранил полицейский автомобиль, затем он бросил машину и скрылся. Позднее правоохранительные органы выяснили, что на Volkswagen стояли поддельные номера. В настоящий момент полиция ведет поиски правонарушителя.