СМИ узнал о намерении подозреваемого в нападении в Турку вступить в ИГ

Главный подозреваемый по делу о террористическом акте в финском городе Турку, 18-летний марокканец Абдеррахман Мкхан, намеревался вступить в ряды «Исламского государства» и пытался узнать, как это сделать (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает телекомпания Yle со ссылкой на источники.

По информации источников телекомпании, Мкхан считал финнов «неверными». В центре по приему беженцев Yle сообщили, что марокканец был «резким и радикальным человеком, часто угрожавшим другим смертью». По словам одного из жителей центра, Мкхан рассказывал о том, что убил человека в Марокко. Также он слушал радикальные проповеди по мобильному телефону. В основном Мкхан проводил время с пятью другими выходцами из Марокко. Полиция подозревает нескольких из них в причастности к теракту в Турку.

По данным источников телекомпании, Абдеррахман Мкхан при въезде в Финляндию предоставил властям страны ложные ФИО и возраст. Настоящие имя и возраст марокканца неизвестны. Источники Yle также предположили, что Мкхану может быть больше 20 лет. По информации телекомпании, Мкхан ранее путешествовал по Европе и продавал кокаин в Италии.

Накануне Мкхан признал свою вину в нападении на людей в Турку, но заявил, что не имел террористических мотивов.

«Мой клиент признает нападение на людей и ранения, которые нанес. Но то, что подразумевает обвинение, не может быть в достаточной мере признано основанием для признания преступления терактом», — заявил адвокат марокканца.

Правоохранительные органы Финляндии 19 августа также задержали четырех подозреваемых в причастности к совершению теракта в Турку. Все они являются выходцами из Марокко.

Вооруженный ножом террорист атаковал прохожих в центре Турку 18 августа. Жертвами нападения стали два человека, еще восемь пострадали. Среди них есть граждане Швеции, Италии и Великобритании. Полиция ранила боевика и после задержала его. Правоохранительные органы расценили инцидент как теракт.