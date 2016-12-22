СМИ узнали об увольнении вице-адмирала ВМС США после инцидента с эсминцем

ВМС США планируют уволить вице-адмирала ВМС США Джозефа Аукойна после столкновения ракетного эсминца USS John S. McCain c нефтяным танкером Alnic MC, шедшим под флагом Либерии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Аукойн является командующим Седьмым флотом ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. На эту должность он вступил в сентябре 2015 года.
По данным газеты, вице-адмирал должен был уйти самостоятельно уйти в отставку в ближайшие недели, но теперь командование поставило ему в вину несколько других инцидентов и намерены уволить его «в связи с утратой доверия».
Эсминец USS John McCain столкнулся с танкером 21 августа и получил повреждение кормы. В результате столкновения пять человек пострадали, еще десять моряков пропали без вести. Накануне, 22 августа, в отсеках эсминца, заполненных водой, нашли останки пропавших членов экипажа. Также малазийские спасатели нашли в море тело одного человека.
На флоте также вспомнили столкновение эсминца USS Fitzgerald с торговым судном Филиппин возле Японии в июне текущего года. Спустя месяц командование корабля было уволено.
Кроме того, на Аукойна возложили ответственность за столкновение ракетного крейсера USS Lake Champlain с южнокорейским рыболовным судном в мае текущего года. Также ему поставили в вину посадку американского крейсера USS Antietam на мель возле порта Йокосука.Седьмой флот США является наиболее крупным объединением передового базирования. В его состав входят от 50 до 70 кораблей и подводных лодок, 140 воздушных судов и более 20 тыс. матросов.