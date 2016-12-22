В Гонконге из-за тайфуна ввели высший уровень штормового предупреждения

Высший, 9-й уровень штормового предупреждения объявили в Гонконге из-за тихоокеанского тайфуна Хато. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Гонконгская обсерватория выдала такое предупреждение в 09:10 по местному времени (04:10 мск). Синоптики ожидают выпадения более 30 мм осадков в ближайший час. Власти города в целях безопасности закрыли все школы, банки, офисы и государственные учреждения, а также Гонконская фондовая биржа. Кроме того, приостановлены все работы в городском порту и паромное сообщение. В международном аэропорту Гонконга «Чхеклапкок» отменены по меньшей мере 320 рейсов.

В настоящий момент эпицентр тайфуна, по данным синоптиков, расположен в морской акватории на удалении 100 км к юго-востоку от Гонконга. Тайфун движется на запад в сторону провинции Гуандун. Ожидаются тропические ливни, скорость ветра будет достигать до 145 км/ч.