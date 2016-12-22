В Южной Корее вышла на свободу бывшая премьер-министр страны

Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Мен Сук вышла на свободу после двух лет тюремного заключения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Хан Мен Сук отбывала наказание в тюрьме в городе Ыйджонбу в провинции Кёнгидо, к северу от столицы Южной Кореи — Сеула. Сторонники бывшего премьера встретили ее после освобождения. Они скандировали ее имя и подарили ей букет цветов.

На встрече также присутствовали представитель депутат Национального собрания (парламента) от Демократический партии «Тобуро» Мун Хи Сан, бывший премьер-министр страны Ли Хве Чхан и экс-министр юстиции Кан Кум Си.

«В течение последних двух лет я испытывала суровые боли, но я наконец-то заново встречаюсь с миром», — заявила она. «Я смогла преодолеть все трудности благодаря вашему доверию и любви» — поблагодарила присутствующих Хан Мен Сук.

Хан Мен Сук занимала пост премьер-министра Южной Кореи с 2006 по 2007 год. Ее посадили в тюрьму в 2015 году за взятки на сумму около 900 млн вон (более $790 тыс. на тот момент). После приговора суда она также лишилась своего места в парламенте страны.