В МИД назвали санкции против КНДР неспособными изменить ситуацию

Расширение санкций против Северной Кореи не способно изменить ситуацию на Корейском полуострове. Об этом в интервью телеканалу NHK заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это не представляется возможным – изменить ситуацию (вокруг ядерной и ракетной программ КНДР) путем санкций» - сообщил Рябков. Он отметил, что решение данной ситуации должно произойти через диалог, а не через давление санкциями, которого добиваются США.

Санкции против Северной Кореи в ответ на запуск Пхеньяном двух межконтинентальных баллистических ракет были введены Советом безопасности ООН 5 августа. Странам-членам ООН запрещается импортировать уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты из КНДР. Также им запрещено создавать новые совместные предприятия с Северной Корееи и увеличивать число рабочих из КНДР на уже существующих. Китай также с 15 августа ввел ограничения на поставки угля, железа, свинца и морепродуктов из КНДР.

В ответ Северная Корея сообщила о создании плана по нанесению ядерного удара по авиабазе США на острове Гуам. Военные КНДР назвали американскую базу «форпостом и плацдармом» для вторжения в Северную Корею. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ждут «большие проблемы» в случае каких-либо действий против острова Гуам.

Позднее, 15 августа, северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что не будет торопиться с ракетным ударом по Гуаму и даст время США взвесить все за и против, и придут к решению, которое облегчит их «ужасную судьбу».