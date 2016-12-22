В Испании заключили под стражу двух задержанных по делу о терактах

Суд постановил заключить под стражу двух из четырех задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на национальную судебную коллегию Испании.
Ими оказались Дрисс Оукабир и Мохаммед Шемляла. Суд также отказал им в праве освобождения под залог. Третий задержанный, Мохаммед Ааллаа, может быть освобожден под залог. Четвертый задержанный, Салах аль-Кариб, будет оставаться под присмотром полиции еще 72 часа.
Ранее, 21 августа, стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Испании застрелили в местечке Субиртас главного подозреваемого в совершении и организации теракта в Барселоне — Юнеса Абуяакуба. Также 18 августа полиция ликвидировала троих причастных к терактам марокканцам в возрасте от 17 до 22 лет, еще один позднее скончался в больнице.
Барселона подверглась нападению террористов 17 августа. Тогда микроавтобус сбил пешеходов на бульваре Рамбла в центре города. Водитель бросил машину и скрылся с места преступления. Жертвами теракта стали 14 человек, еще более 130 получили ранения.
Вечером того же дня в курортном городе Камбрильс возле Барселоны полиция на КПП попыталась остановить автомобиль Audi, в котором находились пять террористов. В результате погони машина перевернулась, из нее выбежали боевики и открыли огонь по людям. Полиция ликвидировала четырех нападавших. В результате теракта погибла женщина, а еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».