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СМИ узнали об открытии магазинов агрохолдинга семьи Ткачева в Москве
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СМИ узнали об открытии магазинов агрохолдинга семьи Ткачева в Москве
Бизнес, 02:30
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СМИ узнали об открытии магазинов агрохолдинга семьи Ткачева в Москве

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, принадлежащий семье главы Минсельхоза Александра Ткачева, планирует открыть магазины в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как стало известно газете, «Агрокомплекс» опубликовал на сайте HeadHunter объявление о вакансии регионального директора по развитию собственной розничной сети в столице и Подмосковье. В обязанности директора войдут открытие направления, управление продажами, стратегическое и тактическое планирование развития сети, а также увеличение доли компании в регионе.

В «Агрокомплекс», специализирующийся на натуральных продуктах, входят более 60 предприятий. Как заявил газете глава «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, в начале текущего года фирменная сеть «Агрокомплекс Натуральные продукты Кубани» располагала 590 магазинами в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее. Общая площадь сети составляет 47,2 тыс. кв. м. По информации Бурмистрова, выручка сети в 2016 году выросла более чем на 30% и составила более 7 млрд руб. Общая выручка холдинга в 2016 году составила 44,7 млрд.

Согласно данным «Агрокомплекса» и «Infonline-Аналитика», средняя площадь магазинов сети составляет 80-90 кв.м. По подсчетам Бурмистрова, стоимость инвестиций в запуск одного такого объекта составит 5 млн руб. для арендованного магазина. Бурмистров также заявил о высокой конкуренции в Москве и Подмосковье. По его данным, сеть «Вкусвилл» за первые шесть месяцев текущего года увеличили выручку на почти на 30%, заработав более 15 млрд руб. В настоящий момент сеть владеет 384 магазинами.

«Агрокомплексу» стоит открывать свои магазины в спальных районах столицы, так как там больше помещений площадью 100-500 кв.м., заявила «Коммерсанту» директор направления стрит-ритейл Knight Frank Виктория Камлюк. По ее словам, это позволит агрохолдингу «быстро получить долю на рынке». По мнению Камлюк, стоимость аренды для «Агрокомплекса» на периферии составит 14-30 тыс. руб. за 1 кв. м. в год.

В начале июля стало известно о том, что «Агрокомплекс» арендовал в подмосковном складском комплексе Springs Park склад для хранения продуктов. Об этом сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на директора департамента складской недвижимости консалтинговой компании S.A. Ricci Дмитрия Герастовского. Как заявил тогда газете гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостин, агрохолдин намерен открыть распределительный центр, не уточнив его местоположение.

Он добавил, что с помощью центра «Агрокомплекс» будет продавать свои продукты в столице и Московской области. Хворостин отметил, что агрохолдинг намерен начать переговоры о поставках с торговыми сетями и традиционной розницей в Подмосковье. Собственник терминала в Springs Park Сергей Сорокин заявил «Ведомостям» о том, что площадь склада занимает более 1000 кв. м. «с прицелом на увеличение».

Основанный в 1993 году агрохолдинг по итогам 2016 года стал четвертым крупнейшим владельцем сельскохозяйственных земель в России (около 640 тыс. га.) Структура собственности «Агрокомплекса» не раскрывается, однако по словам Ткачева, бенефициарами агрохолдинга являются члены его семьи.


 

Теги: Москва , Александр Ткачев , «Агрокомплекс» , Агрохолдинг им. Н.И. Ткачева
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