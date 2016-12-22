Виктора Бута лишили звонков на два месяца за разговор с журналистом RT

Россиянина Виктора Бута, отбывающего наказание в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс в США, лишили права звонить по телефону на два месяца всем, кроме адвоката и представителей российской дипмиссии. Об этом ТАСС сообщил защитник Бута Алексей Тарасов.

«Его (Бута) признали виновным в правонарушении, правда сочли его вину частичной, так как не он выбирал, с кем ему разговаривать» — заявил Тарасов. По словам адвоката, его подзащитного также лишили права на два месяца пользоваться тюремным магазином и проводить свидания с родственниками. «Также он лишен скидки в размере 15 дней за примерное поведение» — отметил Тарасов.

«Важно помнить, что в данном случае это был телефонный звонок российского СМИ (RT), которое в США открыто недолюбливают» — добавил адвокат.

В середине июля стало известно о том, что Бут дал интервью по телефону корреспонденту телеканала RT, при этом он не был включен в список лиц, которым разрешено общаться с Бутом. По словам Бута, он внес в список телефон российского журналиста по всем правилам. В результате сотрудники тюрьмы начала дисциплинарную проверку против Бута. Как заявлял тогда Тарасов, Буту грозило продление срока на 54 дня.

Позднее адвокат Бута сообщил о том, что срок Буту не был увеличен из-за его интервью с журналистом RT.

Задержание Виктора Бута состоялось в Бангкоке в 2008 году. Тогда же он был депортирован в США по обвинению в продаже оружия террористической организации «Революционная армия Колумбии». Власти США приговорили Бута к 25 годам лишения свободы в 2012 году.