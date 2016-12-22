Мадуро объявил о розысках экс-генпрокурора Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна объявила в розыск бывшего генерального прокурора Луизу Ортегу Диас. Об этом лидер Венесуэлы заявил в ходе пресс-конференции в посольстве страны в Москве, сообщает ТАСС.

Мадуро отметил, что США и Колумбия «сломали Ортегу Диас через ее бывшего мужа, который сбежал в Колумбию». «Она стала сообщницей и обвиняется в тех преступлениях, которые совершил ее муж. Они объявлены в розыск", - сообщил президент Венесуэлы.

По словам Мадуро, Венесуэла будет депортировать всех преступников, в том числе, связанных с торговлей наркотиками. Он добавил, что в Колумбии в настоящий момент укрываются 120 преступников. «Я надеюсь, что они будут выданы Венесуэле, чтобы предательство было предано суду» - подытожил Мадуро.

В начале августа Национальное учредительное собрание Венесуэлы (Конституционная ассамблея) сняло с должности генпрокурора страны Луизу Ортегу Диас. Ассамблея приняла такие меры после того, как Генпрокуратура страны постановила прекратить деятельность национального учредительного собрания Венесуэлы. В Генпрокуратуре посчитали, что выборы в Венесуэле прошли с нарушениями.

Конституционное собрание должно было заменить собой парламент Венесуэлы, в котором 65% мест занимают представители оппозиции. Кроме того, ассамблея планировала провести конституционную реформу.

Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы состоялись 30 июля на фоне массовых акций протеста. В середине июля оппозиционные силы организовали референдум, направленный против конституционной реформы. Также представители оппозиции выступали за проведение досрочных президентских выборов. По данным оппозиции, 98% избирателей на референдуме проголосовали против конституционной реформы.