Армия Украины обстреляла из «Града» пост наблюдателей СЦКК в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из установок РСЗО «Град» по селу Безыменное на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил заместитель командующего Вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин, говорится в сообщении на сайте Оперативного командования ДНР.

В селе находится наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«ВСУ осуществили (обстрел) в 21:15 (мск) с направления населенного пункта Широкино с помощью РСЗО «Град». По населенному пункту Безыменному было выпущено 10 ракет. В зоне обстрела вновь оказался наблюдательный пост СЦКК» — сообщил Басурин. Он отметил, что российские и украинские наблюдатели были вынуждены укрыться от обстрела в подвале наблюдательного пункта.

Басурин также опроверг факт обстрела ополченцами населенного пункта Талаковка из РСЗО «Град», который якобы произошел в 20:15 мск с позиций в районе села Коминтерново. «Факт данного обстрела не подтверждают российские представители в СЦКК» — отметил Басурин. По его словам, атака ВСУ на пост наблюдателей СЦКК стала ответом на якобы обстрел Талаковки со стороны ДНР.