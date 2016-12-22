Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,50 58,82 EUR Нал. 70,11 69,15 USD Бирж. 59,07 -0,08 EUR Бирж. 69,52 -0,37 USD ЦБ. 59,04 -0,10 EUR ЦБ. 69,59 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1947,40 +0,50% РТС 1039,44 +0,50% Brent 51,67 -0,06% DJIA 21899,89 +0,90% Nasdaq 6297,48 +1,36% FTSE 7381,74 +0,86%
Армия Украины обстреляла из «Града» пост наблюдателей СЦКК в ДНР
Лента новостей
СМИ узнали о поисках «Матч ТВ» партнера для создания букмекерской конторы 01:37, Бизнес Мадуро объявил о розысках экс-генпрокурора Венесуэлы 00:51, Политика Леонтьев усомнился в «адекватности» доклада о Сечине и Володине 00:31, Политика «Галс Девелопмент» нашла возможного покупателя на офис Mail.ru 00:14, Бизнес В Дублине после выезда автомобиля на тротуар госпитализировали 6 человек 00:09, Общество Эксперты заявили о риске ослабления позиций Сечина, Володина и Ротенберга 00:02, Политика Эксперты Кудрина заявили о рекордном снижении интереса к выборам 00:01, Политика «Нормандская четверка» поддержала начало перемирия в Донбассе с сентября 22 авг, 23:50, Политика Армия Украины обстреляла из «Града» пост наблюдателей СЦКК в ДНР 22 авг, 23:46, Политика Генпрокуратура Украины нашла схемы мошенничества на предприятиях Фирташа 22 авг, 23:25, Бизнес О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 22 авг, 23:16, Партнерский материал США пригрозили лишить Пакистан статуса своего «крупного союзника» 22 авг, 22:53, Политика Серебренников сообщил о 9-часовой поездке из Петербурга после задержания 22 авг, 22:53, Общество МИД заявил о подготовке ответных мер на новые антироссийские санкции США 22 авг, 22:45, Политика Директор «Гефеста» прокомментировал введенные против компании санкции США 22 авг, 22:38, Политика «Не лучший фон для выборов»: что означает задержание Серебренникова 22 авг, 22:36, Общество ФИФА осудила публикацию хакерами данных о допинге в футболе 22 авг, 22:25, Спорт Порошенко попросит ООН ввести миротворцев в Донбасс 22 авг, 22:24, Политика Кинотеатр «35 мм» оспорил расторжение договора аренды 22 авг, 21:45, Общество «Яндекс» представил новую версию поиска на основе нейронных сетей 22 авг, 21:36, Технологии и медиа Сын Черномырдина с бизнес-партнером подали иск к «Северстали» 22 авг, 21:29, Бизнес МИД призвал США «не наводить тень на плетень» в ситуации с визами 22 авг, 21:19, Политика Институт Минфина предложил отменить соцльготы для бюджетников и силовиков 22 авг, 21:16, Экономика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 22 авг, 21:07, РБК и Билайн Выгодно срулить: как сэкономить на личном транспорте в мегаполисе 22 авг, 21:01, Деньги Белоруссия представила первый электромобиль собственного производства 22 авг, 21:00, Технологии и медиа Германия экстрадировала в Россию обвиняемого в пособничестве террористам 22 авг, 20:48, Общество Около Сочи появился похожий на букву «Г» смерч 22 авг, 20:31, Общество
Армия Украины обстреляла из «Града» пост наблюдателей СЦКК в ДНР
Украинский кризис, 22 авг, 23:46
0
Армия Украины обстреляла из «Града» пост наблюдателей СЦКК в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из установок РСЗО «Град» по селу Безыменное на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил заместитель командующего Вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин, говорится в сообщении на сайте Оперативного командования ДНР.

В селе находится наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«ВСУ осуществили (обстрел) в 21:15 (мск) с направления населенного пункта Широкино с помощью РСЗО «Град». По населенному пункту Безыменному было выпущено 10 ракет. В зоне обстрела вновь оказался наблюдательный пост СЦКК» — сообщил Басурин. Он отметил, что российские и украинские наблюдатели были вынуждены укрыться от обстрела в подвале наблюдательного пункта.

Басурин также опроверг факт обстрела ополченцами населенного пункта Талаковка из РСЗО «Град», который якобы произошел в 20:15 мск с позиций в районе села Коминтерново. «Факт данного обстрела не подтверждают российские представители в СЦКК» — отметил Басурин. По его словам, атака ВСУ на пост наблюдателей СЦКК стала ответом на якобы обстрел Талаковки со стороны ДНР.

Ранее, 16 августа, в ДНР обвинили украинского снайпера в обстреле рабочих на контрольно-пропускном пункте «Майорск» на севере Горловки. По информации Донецкого агентства новостей, снайпер вел огонь по людям, когда те ремонтировали крышу КПП. В результате нападения никто не пострадал.
Теги: ДНР , ВСУ , «Град» , СЦКК
Главное
Тиллерсон обвинил Россию в поставке оружия талибам Политика
Материалы по теме
В ДНР рассказали о плане украинской армии возобновить конфликт в Горловке Политика
В ДНР обвинили украинского снайпера в обстреле рабочих Общество
В ДНР заявили о гибели шести украинских военных при прорыве «серой зоны» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку