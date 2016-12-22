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Генпрокуратура Украины нашла схемы мошенничества на предприятиях Фирташа
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Генпрокуратура Украины нашла схемы мошенничества на предприятиях Фирташа
Бизнес, 22 авг, 23:25
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Генпрокуратура Украины нашла схемы мошенничества на предприятиях Фирташа

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией обнаружила схемы по хищению средств и уклонению от уплаты налогов на ряде предприятий, которые входят в группу компаний Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Генпрокуратуры Украины в Facebook.

Прокуратура проводит расследование по уголовному делу по ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Мошенническая схема предусматривала страхование предприятий, входящих в Group DF, по фиктивным страховым случаям. По версии следствия, в 2015-2017 годах члены организованной преступной группировки использовали для мошеннических целей ряд предприятий. В список вошли «Северодонецкое объединение Азот», «Межриченський ГОК», «Юкрениан Кемикал Продактс», «Ривнеазот», «Химик», «Азот».

В следствии считают, что вышеупомянутые предприятия заключили договоры со страховыми компаниями «СК Саламандра-Украина» и «СК «ДОМ Страхование»страхования, по которым были перечислены фиктивные страховые взносы.

«В дальнейшем хищения этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц» — указывается в сообщении генпрокуратуры.

После прогнозируемого невозврата кредитов страховые компании полностью возмещали фиктивные риски предприятий. Сейчас в офисах предприятий и по месту проживания лиц, причастных к совершению преступлений, проводятся обыски.

Минюст США в апреле 2014 года опубликовала обвинительное заключение в отношении Фирташа. Его обвиняли в подкупе чиновников для получения лицензий на добычу титансодержащих минералов. Ему грозило до 20 лет тюрьмы и конфискация активов. К тому времени Фирташа арестовали в Австрии по запросу ФБР, но отпустили под залог. Власти США в феврале текущего года требовали экстрадиции бизнесмена из Австрии в Штаты.

Заводы Фирташа являются крупнейшими производителями азотных удобрений на Украине. В апреле текущего года украинская межведомственная комиссия по международной торговле начала антидемпинговое расследование касаемо импорта карбамида из России. Расследование было начато по инициативе компании Ostchem, подконтрольной Фирташу. По информации Ostchem, Россия стала активно ввозить на Украину азотные удобрения после введения заградительных пошлин на селитру на уровне 36,03%.

Теги: мошенничество , Дмитрий Фирташ , Group DF , Генпрокуратура Украины
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