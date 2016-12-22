МИД заявил о подготовке ответных мер на новые антироссийские санкции США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия приступает к подготовке новых санкций против США, которые станут ответом на введенные со стороны Вашингтона новые ограничения

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия начала разрабатывать ответные меры из-за расширения санкций США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя введенные 22 августа санкции против четырех россиян и одной российской компании. Его заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.

«Приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер», — сказал он. Рябков отметил, что США продолжают «тренд» администрации Барака Обамы «на последовательный развал двусторонних отношений». На фоне таких действий «неубедительно» звучат заявления представителей США стабилизировать отношения между Москвой и Вашингтоном, отметил Рябков.

«За последние годы Вашингтон «по идее» должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают», — сказал заместитель министра иностранных дел. По его мнению, США «очевидных истин» не понимают. Рябков выразил надежду, что «голос разума рано или поздно возобладает» и США поймут, что «раскручивание санкционной спирали» пагубно и бесперспективно.

Во вторник, 22 августа, США ввели санкции против российской компании «Гефест» и против россиян Ирины Хуиш, Рубена Киракосяна, Михаила Писклинина и Андрея Сербина. По мнению американской стороны, они оказывали помощь лицам и компаниями, в отношении которых были введены ограничения США из-за ракетной программы КНДР.

Генеральный директор «Гефеста» Рубен Киракосян заявил, что компания не заключала договора с Северной Кореей и не вела с ней переговоры в течение пяти — шести лет. По его словам, было одно предложение от КНДР на поставку «Гефесту» прокатного стана, но никаких договоренностей по этому поводу достигнуто не было.