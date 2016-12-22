Кинотеатр «35 мм» оспорил расторжение договора аренды

Руководство некоммерческого партнерства (НП) «Центр культуры, кино и социальных мероприятий «35 мм» оспорил в суде расторжение контракта об аренде здания на Покровке. Об этом сообщает «Коммерсант».



​По данным издания, соответствующее обращение НП было направлено в Арбитражный суд Москвы.



Агентство инноваций города Москвы, которому принадлежит арендуемое помещение, в одностороннем порядке расторгло договор и потребовало освободить помещение.

Президент «Центра культуры, кино и социальных мероприятий «35 мм» Ирина Мухьянова заявила, что на данный момент доступ в кинотеатр закрыт, так как 19 августа его сотрудников не пустили в здание. «От нас требовали подписать акт приема-передачи помещений и дополнительное соглашение о расторжение договора аренды на основании уведомления о расторжении, а также документы к акту приема-передачи с описью имущества кинотеатра», — рассказала Мухьянова. Президент сказала, что эти документы руководство НП отказалось подписывать.

Мухьянова в беседе с РБК заявляла, что Агентство инноваций Москвы направило уведомление о расторжении договора 7 июля и потребовало покинуть здание до 3 августа. По ее словам, агентству было направлено письмо, в котором говорилось, что по решению Арбитражного суда Москвы кинотеатр может не платить за аренду.

В конце июля в «35 мм» вспыхнул пожар из-за проведения ремонтных работ в Центральном доме предпринимателя, где располагается кинотеатр. По словам Мухьянововой, задымление произошло из-за возгорания пенополистирола и нарушения техники безопасности во время проведения ремонтных работ. Она также заявляла, что намерена подать в суд на Агентство инноваций Москвы и на строительную фирму «Монарх», которая проводила ремонтные работы.