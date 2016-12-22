Директор «Гефеста» прокомментировал введенные против компании санкции США

Российская компания «Гефест», которую Министерство финансов США внесло в санкционный список из-за контактов с Северной Кореей, не заключала сделки с КНДР и не контактировала с ее правительством на протяжении пяти лет. Об этом сообщил генеральный директор «Гефеста» Рубен Киракосян, передает ТАСС.

Он отметил, что сделок компания не заключала, но один раз вела переговоры с КНДР. Директор рассказал, что со стороны КНДР было послано предложение поставить «Гефесту» прокатный стан. «Мы встречались и у нас, и у них в посольстве», — сказал Киракосян. Он отметил, что после этого никаких контактов с Пхеньяном у него не было последние пять-шесть лет.

В Министерстве финансов США полагают, что «Гефест» связан с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation. Американский Минфин накладывает санкции на лиц и компании, которые, по его мнению, оказывают поддержку тем, против кого уже были введены ограничительные меры из-за ракетной программы КНДР.

В черный список США попали Ирина Хуиш, Рубен Киракосян, Михаил Писклин и Андрей Сербин. Санкции были введены против одного гражданина Намибии и Китая. Также ограничения были наложены на две компании из Сингапура и одну из Намибии.