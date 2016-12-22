Около Сочи появился похожий на букву «Г» смерч

У берегов Сочи зафиксировано три смерча, в том числе один из них в форме буквы «Г». Об этом сообщила представитель сочинского Гидрометцентра, передает ТАСС.

«Были тоненькие, слабенькие [смерчи], существовали до 10 минут», — сказала она. Собеседница агентства добавила, что один из них имел «нетипичную» форму. Он оставался на месте, когда облако смещалось.

Фотографии смерча опубликованы в Instagram на странице Sochi Online.

https://www.instagram.com/p/BYF17ARF09U/?taken-by=sochi_online

https://www.instagram.com/p/BYGWkZ9l_Rg/?taken-by=sochi_online

Представитель Гидрометцентра отметила, что кроме необычного смерча ситуация была «абсолютно рядовой», так как в это время время у краснодарского побережья Черного моря часто можно наблюдать смерчи. Она пояснила, что они могут представлять угрозу для судов и людей, которые находятся в море.

Как сообщает сайт «Известий» со ссылкой на МЧС, смерчи не представляли опасности для людей, потому что они «не вышли на сушу», а «распались в море».

Во вторник, 22 августа, управление МЧС по Краснодарскому краю опубликовало на своем сайте экстренное предупреждение о формировании смерчей. По данным ведомства, их можно будет наблюдать над Черным морем на участке Магри — Весёлое 22 августа, а также утром и днем 23 августа.