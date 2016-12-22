Лукашенко посоветовал министрам переселиться с семьями в однушки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал министрам «немедленно» пойти жить в однокомнатные или двухкомнатные квартиры, если они захотят «свернуть» строительство жилья. Об этом белорусский лидер заявил на совещании правительства, сообщается на сайте президента страны.

«Если кто-то хочет в правительстве свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные, двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти снять квартиру по найму и жить с хозяевами», — сказал президент.

В феврале 2016 года агентство БелТА со ссылкой на министра архитектуры и строительства Александра Горваля сообщало, что в стране дорабатывается программа строительства жилья на 2016–2020 годы. По его словам, до 2020 года планируется построить не менее 3,5–4 млн кв. м жилья ежегодно. Также программа предлагает расширить государственную поддержку и количество выдаваемых льготных кредитов на жилье.

«Документы прорабатываются достаточно подробно, хотя в условиях колебаний финансового рынка это сделать сложно», — сказал Горваль. Он добавил, что поставлена задача к концу 2020 года строить только энергоэффективные многоквартирные дома.

В апреле в своем послании белорусский президент заявил, что в стране строительство одного квадратного метра стоит $500, сообщается на сайте главы страны. Лукашенко отметил, что это выше средне​й месячной заработной платы. «Государство обязано реагировать», — сказал президент. Он дал поручение правительству, чтобы цена одного квадратного метра не превышала уровня среднемесячной зарплаты.