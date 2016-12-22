Из хутора под Волгоградом эвакуировали 600 человек из-за пожара в степи

В Волгоградской области из-за пожара в степи эвакуировали более 600 жителей хутора Моховской. Об этом сообщил глава Михайловского района Сергей Фомин, передает ТАСС.



По его словам, всего на хуторе 250 домов, в которых живут 604 человека. «Они эвакуируются из-за степного пожара в станицу Етеревскую, где будут размещены в кадетском корпусе», — сказал Фомин.

На сайте управления МЧС по Волгоградской области сообщается, что горит Рахинское лесничество. Площадь возгорания составляет 15 га. В ведомстве отметили, что жители хутора Моховской уже вернулись в свои дома. Пострадавших и погибших там нет. В населенном пункте огнем были повреждены четыре дома.

Кроме того, степной пожар площадью 10 га разгорелся около хутора Курин. Огонь задел три дома. В МЧС отметили, что угрозы населению хутора нет. Как сообщает «Интерфакс», хутор состоит из 38 дворов. По данным портала «Новости Волгограда», пожарным удалось отсечь очаги возгорания и обезопасить жилые дома.